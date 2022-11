Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 11:20, politistii au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca un tanar ar fi fost intepat in zona piciorului cu un cutit.Potrivit IPJ Braila, politistii s au deplasat la fata locului, iar din primele cercetari se pare ca un minor, in varsta de 15 ani, in timp ce se…

- Un barbat din municipiul Calarasi, care si-a folosit la cersit copiii cu varste cuprinse intre unu si cinci ani, a fost retinut de politisti, relateaza Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Calarasi, in activitatile ilegale a fost implicata si…

- Este ancheta la o școala din județul Galați, dupa ce un elev de13 ani a fost injunghiat cu un cuțit in abdomen, de un coleg cu un an mai mare, in timpul pauzei. Minorul a ajuns la spital cu rani grave.

- Politistii au intocmit dosar penal pe numele unui cetatean italian care a vanat ciocarlii pe fondul de vanatoare Spiru Haret, fara a respecta Legea 407/2006 privind vanatoarea si protectia fondului cinegetic, informeaza joi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila. Fii la curent cu cele…

- Un barbat in varsta de 70 de ani, aflat pe un moped, a fost accidentat grav, marti, in municipiul Fagaras, soferul celui de al doilea vehicul implicat in evenimentul rutier parasind locul accidentului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, potrivit Agerpres.Ulterior, acesta a fost…

- O femeie a murit, marti, dupa ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc din municipiul Ploiesti, informeaza News.ro. Salvatorii ajunsi la fata locului au efectuat manevre de resuscitare, dar nu au putut-o salva, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. „Politistii din cadrul…

- Un barbat din judetul Braila a murit, vineri, in municipiul Galati, dupa ce masina pe care o conducea s-a lovit frontal de un alt autoturism, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati prin 112 despre producerea unui accident rutier…