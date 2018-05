Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea scrie pe Facebook, dupa aparitia unui material in presa din Costa Rica, faptul ca se duce o campanie impotriva sa, intrebandu-se daca acum "or sa trimita pe cineva cu neurotoxina, dupa modelul incercarii de asasinat de la Londra din martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal".

- Publicatia Diario Extra difuzeaza un articol intitulat "Romanii fugari aleg Costa Rica drept refugiu", referindu-se la Elena Udrea, despre care afirma ca este "o femeie foarte controversata in tara ei", amintind ca este fost ministru si ca este acuzata de coruptie. Articolul, care invoca si presa din…

- Dupa ce in presa au aparut informatii conform carora fostul ministru al Turismului, Elena Udrea ar fi plecat din tara si s ar afla in Costa Rica, aceasta a postat un mesaj pe contul sau de Facebook prin care anunta ca este libera sa calatoreasca pe unde vrea deoarece nu are nicio interdictie impusa.…

- Postarea integrala a Elenei Udrea: „Dupa ce a ieșit un rahat cu dezvaluirile despre abuzurile din justiție, dupa ce Sistemul a dat șah mat, și Kovesi a umilit iar toți marii politicieni și conducatori ai țarii (bravo ei), presa e gata sa mearga pe manipulare și sa faca subiect cu Elena Udrea, ca sa…

