- Fostul ministru Elena Udrea a fost condamnata, marti, de Curtea de Apel Bucuresti la 8 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de instigare la luare de mita si spalare a banilor in dosarul privind finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu la alegerile prezidentiale…

