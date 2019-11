Elena Basescu are trei copii superbi! Iata cele mai recente fotografii!

Stiri pe aceeasi tema

- Hailey Bieber, rochia de mireasa despre care vorbeste toata lumea A trecut mai bine de o saptamana de cand Hailey si Justin Bieber au avut parte de o nunta ca la carte. A fost o zi de basm desfasurata intr-un decor feeric, iar toata lumea s-a intrebat pana acum cum a aratat rochia de mireasa a lui Hailey.…

- Doi ani a durat iubirea dintre Elena Basescu și Catalin „Tomata”. Cei doi și-au spus „adio”, iar șanse de impacare sunt destul de mici, daca este sa ne luam dupa noile detalii aparute in presa. Fiica lui Traian Basescu și fostul iubit par sa se fi redresat rapid, iar acum traiesc deja vieți separate.

- Elena Basescu, mezina fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, s-a desparțit de iubitul ei. Elena Basescu și Catalin Gheorghe, alias Tomata, nu mai formeaza un cuplu, potrivit wowbiz.ro. Relatia Elenei Basescu cu Tomata a tinut doi ani, timp in care cei doi au devenit si parintii unei fetite,…

- Elena Basescu și Catalin Tomata s-au desparțit dupa o relație care a durat aproape doi ani. Cei doi au impreuna o fetița, pe nume Anastasia, care va ramane in grija mamei sale. Dupa ce Elena Basescu a venit fara partenerul sau de viața la botezul fiicei Elenei Udrea, zvonurile ca cei doi s-ar fi desparțit…

- Elena Basescu și iubitul ei, Catalin Gheorghe, s-ar fi desparțit dupa doar doi ani de relație. Se pare ca cei doi s-au separat in urma cu o luna, sustin jurnalistii de la wowbiz.ro. Inca nu se cunoaște motivul desparțirii celor doi. Potrivit apropriaților, Elena și Catalin au avut o relație frumoasa…

- Nu mai e presedintele tarii de cinci ani, dar tot statut de privilegiat are. Atunci cand iese la restaurant cu familia, Traian Basescu este flancat de SPP-isti. La fel s-a intamplat si zilele trecute cand a iesit la un restaurant de lux, din Capitala, alaturi de familia sa. Lui Traian Basescu (67 de…

- Un graffiti realizat de Bansky deasupra parcarii subterane a Centrului Pompidou din Paris a fost furat in acest weekend. Grafittiul, realizat in iunie 201 5, era protejat cu o placa de plastic și reprezenta o atracție culturala in zona. Lucrarea a fost revendicata de Bansky inca de a doua zi de la…

- Pentru Liviu Varciu, aceasta zi a fost una foarte importanta. A fost prima zi de gradinița a fiicei lui mezine, Anastasia, insa cea mica nu a fost tocmai incantata. Liviu a postat pe Instagram un videoclip cu Anastasia, in care o intreaba: „Nu-ți place, tata, la gradinița?”. Micuța a raspuns cu suparare:…