Festivalul Electric Castle nu va avea loc nici in acest an, potrivit organizatorilor, care au anunțat luni decizia de a amana pentru 2022 ediția a opta. Ei spun ca hotararea a fost luata date fiind ultimele masuri stabilite de catre autoritați privind limitarea numarului de spectatori pentru toate evenimentele…

Toți soliștii vocali dornici sa faca performanța in lumea artistica a muzicii populare sunt așteptați sa se inscrie la cea de-a treia ediție a Festivalului – Concurs "Gelu Stan", care va avea loc la Timișoara, in data de 17 iunie 2021. Se pot inscrie la preselecție tinerii interpreți…

Rita Ora are un nou iubit la doar o luna de cand s-a desparțit de regizorul francez Romain Gavras. Se pare ca se iubește cu un alt regizor, cu care și lucreaza acum in Sydney, Australia. Ar fi vorba despre Taika Waititi, cel care a regizat Thor.

Bromania reacționeaza pentru prima data dupa ce presa de scandal l-a acuzat ca s-ar fi urcat baut și sub influența unor substanțe interzise la volan. Acesta spune, pe Instagram, ca nu a comis cele doua ilegalitați, dar ca a facut o boacana, iar apoi le mulțumește polițiștilor din Rașnov pentru faptul…

Serena Williams face echipa cu fiica ei pentru o campanie a unui brand de incalțaminte. Alexis Olympia Ohanian, care are trei ani, pozeaza ca un adevarat model alaturi de mama ei. Cele doua apar in costumații identice, cum ar fi salopete mulate negre și rochii albe.

Alec Baldwin este tata pentru a șaptea oara. Actorul de 62 de ani are o fetița pe nume Lucia adusa pe lume de o mama surogat. Anunțul a fost facut de sotia lui, Hilaria, pe instagram.

Jessie J și-a facut publica noua relație! Cine e noul ei iubit? Ei bine, de la Channing Tatum, pe care il știm cu toții și mai știm și ca danseaza bine de tot, artista a trecut la un alt dansator. De aceasta data este vorba despre Max Pham Nguyen.

Actrița Rebel Wilson este efectiv de nerecunoscut. A reuțit sa slabeasca 40 de kilograme și nu mai arata deloc ca in producția „The Hustle" in care ai vazut-o alaturi de Anne Hathaway.