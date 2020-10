Școala Profesionala Vasile Bacalu Mahmudia angajeaza administrator financiar

Concursul are loc in zilele de 27 si 29 octombrie 2020.Scoala Profesionala "Vasile Bacalu", cu sediul in comuna Mahmudia, str. Scolii nr. 1, judetul Tulcea, in baza HG 286 2011, organizeaza concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului… [citeste mai departe]