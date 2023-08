El este tanarul din Alba devenit erou: A donat aproape șapte litri de sange și a salvat 48 de vieți

Laurențiu este un tanar din Drașov, județul Alba, care poate fi considerat un erou in adevaratul sens al cuvantului, dupa ce a participat la salvarea a 48 de vieti. Iata povestea lui.

Laurențiu a devenit erou dupa ce a donat aproape 7 litri de sange și a salvat 48 de vieți. De 15 ani, tanarul doneaza constant sange și aduce speranța pacienților greu incercați de boala.

"Am 16 donari inregistrate in aplicație, dar ele de fapt sunt mult mai multe, in cei 15 ani de cand donez. Deci…