Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de balet executat de micuța Bianca Badea a ajuns la inimile celor de-acasa, ea reușind sa adune cele mai multe voturi din partea publicului. Lupta pentru votul juriului s-a dat intre corul de copii UNISON și echipa Duo Romance, care au reușit, de asemenea, sa fie printre momentele preferate…

- Vinerea aceasta, spectacolul LIVE ne-a surprins cu momente emotionante si deosebite, pline de talent get beget ROMANESC. A patra semifinala "Romanii au talent" are alti doi finalisti de nota 10, pe care publicul i-a adorat si votat.

- Andra și Mihaela Radulescu arata spectaculos in a treia Semifinala „Romanii au talent”, sezonul 8. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Cele doua vedete i-au lasat pe toți cu gura cascata cand și-au facut apariția in platoul emisiunii. Andra a optat pentru o rochie…

- Publicul voteaza acum! Cine sunt cei doi concurenți calificați dupa cea de-a doua semifinala la ”Romanii au talent”? Pe langa ei merge mai departe și un candidat la caștigarea premiului de originalitate. In prima semifinala, care a avut loc pe 28 aprilie, Cesima Nechifor și Sergiu Hudrea au fost caștigatorii…

- Un timișorean s-a numarat printre concurenții de vineri seara ai show-ului Romanii au Talent, difuzat de Pro Tv. The post Un timișorean la Romanii au Talent. Vezi evoluția sa și ce a decis juriul appeared first on Renasterea banateana .

- Bianca Andreea Badea a reușit la doar 11 ani sa impresioneze atat telespectatorii, cat și juriul de la „Romanii au talent”. Momentul ei i-a facut pe cei patru jurați sa lacrimeze. La final, Andra a decis sa apese butonul Golden Buzz. Ea este singurul copil din Romania care va reprezenta Romania la campionatul…

- ROMANII AU TALENT. Prima apariție pe scena in debutul show-ului de vineri seara a fost parada militara, executata ca la carte. ”Pentru talent 100% romanesc, prezentați arm’!” ROMANII AU TALENT. Juriul a apreciat momentul, nu insa toți telespectatorii, unii dintre ei grabindu-se sa comenteze. ”La orice…

- „Esti facuta pentru muzica!”. Aceasta a fost reactia lui Florin Calinescu, dupa evolutia buzoiencei Bianca Mihai, pe scena de la „Romanii au Talent“. Tanara de 16 ani, eleva a Colegiului „B. P. Hasdeu”, este una dintre cele mai bune concurente de anul acesta din celebrul show de televiziune de la Pro…