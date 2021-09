Stiri pe aceeasi tema

- O declarație de venituri depusa in Statele Unite, ca parte dintr-un litigiu comercial, ofera o imagine a puterii financiare a gigantului tech Google.Magazinul de aplicatii mobile al Google a generat venituri de 11,2 miliarde de dolari in 2019, potrivit unei declaratii depusa la autoritatile…

- Un report de peste 29,6 milioane lei (6 milioane de euro) este "pus la bataie" la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto de joi, informeaza un comunicat al Loteriei Romane.La categoria I de la Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 1,52 milioane lei (peste…

- Insurgentii talibani au cucerit al doilea si al treilea mare oras din Afganistan, au declarat vineri oficiali locali, in conditiile in care rezistenta fortelor guvernamentale cedeaza, existand temeri tot mai mari ca atacul impotriva capitalei Kabul va avea loc in cateva zile, transmite Reuters.…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat marti deblocarea a 500 de milioane de euro pentru ajutoare de urgenta si reconstructie in regiunile afectate de incendii cu o amploare fara precedent si care continua sa devasteze o parte a tarii, relateaza AFP. Confruntat cu furia locuitorilor…

- Noi mesaje inselatoare care pretind ca sunt trimise de catre Posta Romana urmaresc golirea conturilor bancare ale destinatarilor, avertizeaza specialistii Bitdefender. Potrivit unui comunicat de presa al companiei de securitate informatica, noile tentative de frauda au fost depistate incepand…

- Sa faci economii intr-o astfel de perioada pentru unii dintre noi este un gand la care nici nu indraznim sa visam. Doar te uiți in portofel și vezi cum fug banii care nici macar nu iți ajung de la o luna la alta. Cu toate acestea, economisind puțin cate puțin, sume mici de bani, vei reuși sa-ți schimbi…

- Aproximativ 450.000 de romani au primit in anul 2020 compensatii de la distribuitorii de energie electrica, in suma totala de circa 20,5 milioane de lei, pentru problemele pe care le-au intampinat cu reteaua, de patru ori mai mult decat in 2019, arata economica.net. Potrivit sursei citate,…

- Bilanțul tragic vine pe fondul luptelor sangeroase declanșate de talibani, odata cu inceperea retragerii trupelor internaționale care asigurau stabilitatea țarii, scrie The Guardian . Un numar record de victime printre civili a fost inregistrat in Afganistan in urma luptelor intense din lunile mai și…