- Edward Iordanescu a fost numit in functia de selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei, a anuntat, marti, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Centrul de la Mogosoaia.

- In sfarsit vom avea VAR si in Romania! Prima partida care va beneficia de arbitraj video (VAR) va fi Supercupa Romaniei, meci programat in luna iunie a anului viitor. Anuntul a fost facut de catre presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, intr-o conferinta de presa. „Tot planul propus…

- Dumitru Dragomir (75 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, susține ca Adrian Mutu (42) este alesul Federației Romane de Fotbal pentru postul de selecționer al primei reprezentative. Razvan Burleanu, președintele FRF, a purtat o discuție de cateva ore cu Gica Hagi, incercand sa-l…

- Razvan Lucescu (52 de ani) ar fi refuzat propunerea Federației Romane de Fotbal de a prelua echipa naționala a Romaniei. Marți, actualul antrenor de la PAOK s-a intalnit cu Razvan Burleanu, președintele FRF, și cu Mihai Stoichița, directorul tehnic al Federației, intr-un restaurant din Salonic. ...