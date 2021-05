EDITORIALUL DE LUNI – Nicolae STAN – Avantajele privirii de sus

Stiri pe aceeasi tema

Iata o zicere din care s-ar putea invata ceva, desi nu este, cum ar fi fost bine si frumos, din Post-ul EDITORIALUL DE LUNI – Nicolae STAN – In ceața

Se stie bine ca pamantul romanesc este foarte fertil, e de ajuns sa arunci in el orice samanta, ca maine-poimaine Post-ul EDITORIALUL DE LUNI – Nicolae STAN – Virusul fanatismului

Un tanar de 29 de ani, Constantin, inzestrat cu multe daruri, are un accident de automobil si intra-n agonie. Este Post-ul EDITORIALUL DE LUNI – Nicolae STAN – Calatoria

Supravietuirea, acesta-i noul ideal al omenirii. Sa fii in viata, sa sufli abur de vietate, sa mai batatoresti coaja asta Post-ul EDITORIALUL DE LUNI – Nicolae STAN – Supraviețuirea

Scris pe la optsprezece ani, de cineva… Cu rabdare, sa-l citim… Cantul thyrsului și al bațului, sau despre toate lucrurile Post-ul EDITORIALUL DE LUNI – Nicolae STAN – Azi, un poem in proza…

Mi se pare ca unul din pericolele care au infestat viața sociala in Romania, dar nu doar aici, sta in Post-ul EDITORIALUL DE LUNI – Nicolae STAN – Hipnoza

Istoria Romaniei n-a dus lipsa de imitatori. Ba, de multe ori, imitatia a avut urmari benefice pentru noi, mai ales Post-ul EDITORIALUL DE LUNI – Nicolae STAN – „Mi-este rușine ca sunt roman"