- ▪ In luna septembrie 2021, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a crescut atat fața de luna precedenta cu 7,4%, cat și fata de luna corespunzatoare din anul precedent cu 5,0%, arata INS. ▪ In perioada 1.I-30.IX.2021, comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2020,…

- www.edu.ro Școala, ca instituție, nu trebuie sa asigure doar transmiterea de cunoștințe, ci și cultivarea unor valori (precum realismul și responsabilitatea) și a unor atitudini (precum rezistența la frustrare și reziliența, anduranța in fața limitarilor pe care le pot aduce anumite perioade, independent…

- China „va urma neabatut drumul multilateralismului și va fi intotdeauna o aparatoare ferma a ordinii internaționale”, a declarat președintele Chinei, Xi Jinping, la adunarea jubiliara dedicata revalidarii Chinei in cadrul ONU. Afectate de schimbarea situației internaționale, nemaiintalnita in ultimul…

- Un concert dedicat numaratorii inverse a 100 de zile pana deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing a avut loc in capitala Chinei. Evenimentul a fost organizat de China Media Group (CMG) și s-a bucurat de participarea a aproape 130 de artiști din mai multe țari europene. Președintele Comitetului…

- Conform statisticilor oficiale, in primele trei trimestre ale lui 2021, produsul intern brut al Chinei a fost de 82.313,1 miliarde de yuani. Este o creștere de 9,8% fața de aceeași perioada a anului anterior. La capitolele consum, producție industriala, investiții in active fixe, ocuparea forței de…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Chinez de Externe, Wang Wenbin a catalogat afirmația SUA conform careia China intensifica cursa inarmarii drept o „contraacuzație și o incercare de distragere a atenției”. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a menționat in ultimele zile ca dezvoltarea…

- Jocurile naționale ale Chinei, supranumite „mini-olimpiadele”, sunt cel mai mare eveniment sportiv din țara, iar anul acesta a fost pentru prima data cand se desfașoara in același an cu Jocurile Olimpice. Jocurile Naționale ale Chinei se desfașoara in perioada 15-27 septembrie 2021 la un total de 54…

- USR PLUS isi mentine sprijinul pentru Stelian Ion Ministrul justiției. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (2 septembrie, ora 07:02:20) - USR PLUS a decis asadar, aseara, în sedinta Biroului National, ca îsi retrage sprijinul politic pentru premierul Florin Cîtu. USR PLUS…