Eclipsă totală de Lună pe 8 noiembrie! Ce e de făcut O eclipsa totala de Luna plina va avea loc marți, 8 noiembrie. Este momentul in care, potrivit specialiștilor, astrul nopții va trece chiar prin mijlocul umbrei Pamantului. Ce e de facut ca sa o puteți urmari eclipsa? In Romania nu se poate face nimic, deoarece din pacate nu va fi vizibila. Aceasta deoarece la ora la care incepe eclipsa, Luna se afla sub linia orizontului. In schimb, poate fi urmarita din anumite regiuni din America de Nord și Asia. Eclipsa va incepe pe data de 8 noiembrie la ora 10 și 2 minute, ora Bucureștiului, și se va incheia la ora 15 și 56 de minute. Eclipsa totala de Luna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eclipsa de Luna plina din data de 8 noiembrie, in zodia Taurului, vine sa completeze și sa amplifice evenimentele și situațiile deosebite care au aparut in viața noastra dupa eclipsa de Soare din 25 octombrie . In zodiacul amerindian, ea este Luna castorului și ne avertizeaza sa ne pregatim pentru vremuri…

- Vremea buna din aceste zile este un cadou pentru pasionații de astronomie, care vor putea observa in cele mai bune condiții eclipsa parțiala de Soare care se va produce marți, 25 octombrie, la orele pranzului. La Galați, eclipsa va putea fi urmarita cu ajutorul instrumentelor optice de la Observatorul…

- Eclipsa parțiala de Soare in Romania este vizibila azi și va incepe la momente diferite. Iata cand poate fi vazuta azi, in fiecare oraș. Cel mai devreme incepe in nord-vestul țarii, la ora 12:20, iar cel mai tarziu in sud-est, la ora 12:28, conform Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu. Potrivit…

- Romania va trece la ora de iarna peste aproape o saptamana, in noaptea de 29 spre 30, cand ora 4:00 devine ora 3:00, ceea ce inseamna ca vom dormi mai mult cu o ora. Revenirea la ora de iarna are loc, in fiecare an, dupa echinocțiul de toamna. Acesta este momentul in care Soarele traverseaza Ecuatorul…

- Pe data de 25 octombrie, dupa pranz, se va produce o eclipsa partiala de Soare care va fi vizibila si in Romania. Cel mai bine se va vedea din nord-estul tarii, unde acoperirea Soarelui va fi de maxim 44-. Eclipsa incepe la ora 12:26 si se termina la 14.49, iar punctul de maxim este la 13.38, explica…

- Eclipsa partiala de Soare din 25 octombrie 2022, va fi vizibila din Rusia, vestul Asiei, estul Europei si nord-estul Africii. In Romania, Soarele va fi acoperit in proportie de 44%, in nord estul extrem si 32% in vestul tarii. Eclipsa totala de Luna din 8 noiembrie 2022: va fi vizibila […] Articolul…

- Eclipsa partiala de Soare pe 25 octombrie și Eclipsa totala de Luna pe 8 noiembrie, Eclipsa partiala de Soare din 25 octombrie 2022, va fi vizibila din Rusia, vestul Asiei, estul Europei si nord-estul Africii. In Romania, Soarele va fi acoperit in proportie de 44%, in nord estul extrem si 32% in vestul…

- Una dintre trasaturile definitorii pentru specia umana este limbajul și nu ne putem imagina lumea fara sa existe un limbaj și fara modalitați prin care oamenii sa-și poata transmite unii altora informații de orice fel. Potrivit Bibliei, diversitatea lingvistica de pe Terra isi are originea intr-un singur…