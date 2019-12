Echipele de minivolei, prezente la ultimele turnee din 2019 Echipele de minivolei ale CSM Ploiesti au participat la turneele cu numarul 3 ale campionatului si s-au intors acasa cu un bilant de trei victorii si trei infrangeri, fetele obtinand un singur succes, iar baietii – doua! Ambele turnee au avut loc la Buzau, in organizarea Clubului Sportiv Scolar din localitate, iar primele care au jucat au fost fetele pregatite de Robert Tvardochlib. Ele au pierdut cu 3-0 meciul cu CSS Targoviste, apoi au castigat cu 3-0 partida cu CSM Ramnicu Sarat, pentru ca, in ultimul joc, sa fie invinse, cu 3-2, de CSS Buzau. Lotul de jucatoare folosit de Robert Tvardochlib… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

