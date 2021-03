Stiri pe aceeasi tema

- 20 martie: Echinocțiul de primavara 2021, momentul in care ziua și noaptea vor fi egale și sfarșitul iernii astronomice. Obiceiuri, tradiții și superstiții 20 martie: Echinocțiul de primavara 2021, momentul in care ziua și noaptea vor fi egale și sfarșitul iernii astronomice. Obiceiuri, tradiții și…

- In acest an, sambata, 20 martie, este echinocțiul de primavara, data ce marcheaza inceputul primaverii astronomice. Echinocțiul, numit și echinox, este momentul cand ziua și noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant. Tradițional, momentul Echinocțiului este un moment de armonie și echilibru, in care…

- In acest an, sambata, 20 martie, este echinocțiul de primavara, data ce marcheaza inceputul primaverii astronomice. Echinocțiul, numit și echinox, este momentul cand ziua și noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant. Tradițional, momentul Echinocțiului este un moment de armonie și echilibru, in care…

- Echinoctiul de primavara, momentul care marcheaza inceputul primaverii astronomice, se va produce in acest an sambata, 20 martie, la ora 11.37 (ora Romaniei, n.r.), potrivit site-ului Observatorului Astronomic ''Amiral Vasile Urseanu''. Echinoctiul de primavara, momentul care marcheaza inceputul…

- In acest an, sambata, 20 martie, este echinocțiul de primavara, data ce marcheaza inceputul primaverii astronomice. Echinocțiul, numit și echinox, este momentul cand ziua și noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant. Tradițional, momentul Echinocțiului este un moment de armonie și echilibru, in care…

- Solstitiul de iarna 2020, ce marcheaza inceputul iernii astronomice, are loc la 21 decembrie. Acest eveniment este dublat in 2020 de un fenomen astronomic spectaculos: „Marea Conjuncție”, o intalnire destul de rara a planetelor Jupiter și Saturn, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”,…

- Azi este Solstițiul de iarna 2020. Steaua Magilor va putea fi vazuta pentru prima data dupa 800 de ani. Solstitiul de iarna 2020, ce marcheaza inceputul iernii astronomice, are loc la 21 decembrie. Acest eveniment este dublat in 2020 de un fenomen astronomic spectaculos: „Marea Conjuncție”, o intalnire…

- Solstitiul de iarna 2020, ce marcheaza inceputul iernii astronomice, are loc astazi, pe 21 decembrie. Acest eveniment este dublat in 2020 de un fenomen astronomic spectaculos: „Marea Conjuncție”, o intalnire destul de rara a planetelor Jupiter și Saturn, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile…