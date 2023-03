Stiri pe aceeasi tema

- Debutul unei fetițe de 12 ani din Canada, considerata de specialiști un talent, este așteptat sa fie unul dintre cele mai importante momente ale Campionatelor Mondiale de Tineret ale Federației Internaționale de Haltere (IWF), care incep duminica la Durres, in Albania.Emily Ibanez Guerrero este atat…

- China si India, cu cate patru pugiliste, sunt tarile cu vele mai multe reprezentante in finalele Campionatelor Mondiale de box feminin de la New Delhi, conform Federatiei Internationale de Box (IBA), potrivit Agerpres.Dupa galele semifinale de joi, un numar de 24 pugiliste din 13 tari s-au calificat…

- Presedintele Federatiei Romane de Box, Vasile Citea, a declarat pentru Agerpres, ca nu va boicota Campionatele Mondiale de box feminin de la New Delhi (India), din perioada 15-31 martie, dar nu este de acord cu participarea sportivelor din Rusia si Belarus.O serie de tari, printre care Statele Unite,…

- Frantuzoaica Julia Simon a cucerit medalia de aur in proba feminina de urmarire 10 km din cadrul Campionatelor Mondiale de biatlon, duminica la Oberhof (Germania). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Echipa masculina de handbal Universitatea Craiova a debutat cu un esec in playoff-ul tineret al Diviziei A, Seria C. Formatia din Banie a cedat cu scorul de 36-31 pe propriul teren in fata echipei Sannicolau Mare, la capatul unui meci interesant, dar in care principalul marcator al alb-albastrilor nu…

- Orasul Singapore a fost ales sa gazduiasca, in 2025, Campionatele Mondiale de natatie, inlocuind orasul rus Kazan, care nu mai poate organiza competitia din cauza invaziei Rusiei din Ucraina, a anuntat, joi, World Aquatics, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Elena Fanchini, cea care a caștigat medalia de argint la coborare la Campionatele Mondiale de schi alpin din 2005, a murit la varsta de 37 de ani, a anunțat miercuri Federația Italiana pentru Sporturi de Iarna (FISI), citata de realitateasportiva.net. Fanchini, care a participat la Jocurile Olimpice…

- O jucatoare de șah iraniana a participat miercuri (28 decembrie) la un turneu internațional in Kazahstan fara hijab pentru a doua zi consecutiv, potrivit unui jurnalist Reuters prezent. Un martor Reuters prezent la Campionatele Mondiale FIDE de șah rapid și blitz din Almaty, Kazahstan, a vazut-o pe…