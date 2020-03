Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 4 - 30 martie2020. The post Vremea 4 – 30 martie 2020. ANM a anuntat prognoza meteo in prima luna de primavara appeared first on Renasterea banateana .

- Vremea se racește considerabil, joi, in București. Dupa cateva zile de temperaturi de primavara, de aproape 20 de grade, joi maximele vor ajunge la cel mult 10 grade Celsius. Vremea se va raci in Bucuresti pe parcursul zilei de joi, iar temperatura maxima va cobori spre 10 - 12 grade, de la 18 - 20…

- Ultimele doua saptamani din februarie vor fi calde in aproape toata tara, cu temperaturi ridicate si ploi slabe. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in perioada 17 februarie-1 martie, vremea va fi frumoasa, cu temperaturi ridicate.

- Luna februarie pastreaza, de regula, multe dintre caracteristicile consemnate in luna ianuarie, iar temperaturile pot avea aceleasi valori, reiese din caracteristicile prognostice, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). ‘Ultima luna calendaristica de iarna, februarie, pastreaza…

- Prognoza meteo pentru vineri, 31 ianuarie 2020. Cerul va avea innorari, mai accentuate in regiunile intracarpatice. Vor fi precipitatii pe arii extinse in vestul, centrul si nordul tarii, sub forma de ploaie, lapovita si, mai ales la inceputul intervalului, trecator si ninsoare, iar in restul teritoriului…

- Vreme neobisnuit de calda in acest sfarsit de saptamana. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta maxime care vor ajunge la 14 grade sambata si duminica. La munte vor fi posibile ninsori, ploi slabe si polei.

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru azi, 29 decembrie. Potrivit acestora vremea se racește semnificativ iar ninsorile iși fac apariția in mare parte a țarii. De asemenea, ANM a emis și un cod cod galben de ninsori. Iata care sunt zonele afectate.…

- Temperaturile incep sa scada de marți in toata țara, dar se mențin in continuare peste cele normale perioadei. De Revelion va fi frig, dupa care urmeaza o noua incalzire a vremii, potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 23 decembrie – 5 ianuarie.…