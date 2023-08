E dragoste sau Vendetta? – Spania’99 Dupa ora 3 te contrazici, babe, știu ca ma vrei Știm ca deja incepi sa te miști cand dam play la o piesa marca Spania’99, caci artistul cu influențe spaniole, știe intotdeauna sa aleaga cele mai fine ritmuri, care sa te faca sa te ridici de pe scaun. De data aceasta, artistul vine cu “Vendetta”, o piesa ce vorbește despre atracția molipsitoare dintre doua persoane, care deși poate deveni toxica, creeaza dependența. “Vendetta” a fost scrisa de Spania’99 și Calin Grajdan, care s-a ocupat și de producție. ,,Am scris aceasta piesa cu gandul la o poveste de dragoste din trecut, in care ce traiam eu… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

