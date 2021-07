Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si prim-ministrul irakian Mustafa al-Kadhimi au incheiat luni un acord care prevede incheierea oficiala a misiunii de lupta a SUA in Irak pana la sfarsitul anului 2021, la mai bine de 18 ani dupa ce trupele americane au fost trimise in tara, transmite Reuters.…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ”Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala sporita in favoarea…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni la Casa Alba cu presedintele afgan Ashraf Ghani si cu presedintele Inaltului Consiliu pentru Reconciliere Abdullah Abdullah, pentru a discuta despre retragerea trupelor Statelor Unite din aceasta tara, pe fondul intensificarii luptelor dintre fortele…

- Turcia a dezvaluit datele tehnice privind descoperirile sale de gaze din Marea Neagra firmelor energetice americane Chevron si Exxon Mobil, inaintea unei posibile cooperari privind extragerea acestor zacaminte de gaze, a declarat vineri pentru Reuters un oficial turc din apropiere acestor discutii.

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte a intrat într-un razboi al declarațiilor cu fostul boxer campion Manny Pacquiao, criticând pozițiile „superficiale” privind politica externa ale actualului senator de la Manila, relateaza Reuters.Duterte a declarat în cadrul…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a indemnat, marti, Israelul si grupurile islamiste palestiniene din Fasia Gaza sa inceteze confruntarile militare, informeaza agentia de presa Reuters. Lloyd Austin a vorbit marti, prin telefon, cu ministrul israelian al Apararii, Benjamin Gantz,…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a spus joi ca nu exista niciun plan în acest stadiu de a doborî resturile unei mari rachete chinezești, care este așteptata sa reintre în atmosfera în acest weekend, relateaza Reuters. Vorbind cu reporterii, Austin a spus ca…

- Anuntul recent facut de Al-Qaeda despre revenirea in Afganistan dupa retragerea fortelor coalitiei in septembrie contureaza o imagine mult diferita a viitorului statului afgan decat cea sperata in urma acordurilor semnate cu talibanii.