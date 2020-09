Bazinul Oceanului Atlantic inregistreaza un sezon al uraganelor record, in timp ce coasta de vest a Statelor Unite se lupta cu cele mai mari incendii de vegetatie de pana acum, la fel cum in emisfera nordica se incheie un val de caldura istoric, potrivit agentiei meteorologice ONU, relateaza marti dpa.



Temperaturile inregistrate in perioada cuprinsa intre lunile iunie si august au stabilit un nou record in emisfera nordica, a anuntat marti Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM).



Totodata, temperatura globala in aceeasi perioada a fost cu 0,92 grade peste media secolului…