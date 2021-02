Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal rus a confirmat sambata in apel condamnarea opozantului politic Alexei Navalnii la inchisoare pentru incalcarea controlului judiciar, respingand apelul criticului Kremlinului intr-un proces ce a declansat proteste in toata tara. Aleksei Navalnii a fost condamnat sa execute doi ani și opt…

- Principalul adversar al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, vizat de mai multe proceduri judiciare, a primit doua condamnari sâmbata, una care a vizat confirmarea în apel a pedepsei sale cu închisoarea, care a fost doar ușor redusa, iar alta vizând plata unei amenzi penale pentru…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost condamnat sambata la plata unei amenzi de aproape 10.000 de euro pentru "defaimarea" unui veteran din al Doilea Razboi Mondial. Sentința vine in aceeași zi cu o alta condamnare, la doi ani si jumatate de inchisoare, intr-un dosar de frauda, transmite AFP, potrivit…

- Un tribunal rus l-a condamnat sambata pe opozantul Aleksei Navalnii la plata unei amenzi pentru ''defaimare'' la adresa unui veteran din al Doilea Razboi Mondial, la cateva ore dupa o condamnare in apel la doi ani si jumatate de inchisoare intr-un alt dosar, transmite AFP. Navalnii a…

- Un tribunal rus a confirmat sambata in apel condamnarea opozantului politic Aleksei Navalnii la inchisoare pentru incalcarea controlului judiciar, respingand apelul criticului Kremlinului intr-un proces ce a declansat condamnari internationale si proteste in toata tara, transmit AFP, DPA si Reuters.…

- Parchetul rus a cerut marti impunerea unei amenzi in valoare de 950.000 ruble, circa 10.600 de euro, impotriva lui Aleksei Navalnii, principalului opozant al Kremlinului aflat in prezent in inchisoare, judecat pentru defaimarea unui fost combatant din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza…

