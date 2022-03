Anual, la 23 martie, este celebrată ziua mondială a meteorologiei

Anual, la 23 martie, este celebrată ziua mondială a meteorologiei, cu acest prilej suntem invitați să conştientizăm şi să apreciem munca profesioniştilor The post Anual, la 23 martie, este celebrată ziua mondială a meteorologiei first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]