- Autoritațile au inceput pregatirea pentru amenajarea spațiilor in mai multe instituții medicale din țara, unde urmeaza sa fie internați pacienții cu suspecție la Covid-19, dar și cei confirmați pozitiv in stare medie și grava. In acest sens, doar in cadrul Centrului de la Moldexpo, amenajat la sfirșitul…

- Pacientii care prezinta forme usoare de COVID-19 si sunt tratati la domiciliu, platesc pentru medicamentele necesare din propriile buzunare. Anuntul a fost facut de catre ministrul Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, in cadrul unei editii speciale de la Publika TV.

- De maine va fi pus in funcțiune centrul de triere pentru pacienții cu COVID-19. Anunțul a fost facut de ministrul sanatații, Viorica Dumbraveanu.Centru de triere se afla la Moldexpo și are o capacitate de 700 de locuri.

- Localitatea Talmaza din raionul Ștefan Voda ar putea fi plasata in carantina totala dupa ce 29 de localnici au fost testați pozitiv cu Covid-19. Anunțul a fost facu de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu.

- Pacienții bolnavi de Covid-19 din regiunea transnistreana care sunt in stare grava, ar putea fi aduși la Chișinau. Despre aceasta inițiativa a anunțat ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu.

- Oleg Crudu a fost desemnat in calitate de director al Centrului de Triere de la Moldexpo. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu."A fost aprobat Regulamnetul de organizare și funcționare a Centrului de Triere de la Moldexpo.

- Majoritatea persoanelor spitalizate cu diagnosticul confirmat de Covid-19 au o stare de sanatate medie sau satisfacatoare, iar astazi urmeaza sa fie externate inca 6 persoane vindecate, testul repetat fiind negativ. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, in cadrul unui briefing…

- Ambasadorul Federației Ruse la Chișinau, Oleg Vasnețov, i-a transmis ministrului moldovean al Sanatații, Viorica Dumbraveanu, din partea autoritaților ruse, un lot umanitar compus din 10 mii de sisteme de testare pentru diagnosticarea noului tip de coronavirus.