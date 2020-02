Drum luminat draga noastra Cristina!

Stiri pe aceeasi tema

- Lora trece prin momente de suferința dupa ce in urma cu doar cateva zile și-a condus mama pe ultimul drum. Vedeta reușește cu greu sa treaca peste aceasta tragedie ce s-a abatut asupra familiei sale, mai ales ca mama era cea care o sprijinea mai tot timpul.

- Inmormantarea generalului Qasem Soleimani, ucis intr-un atac cu drona pe aeroportul din Bagdad, a fost amanata marti, dupa ce zeci de oameni au murit si alte sute au fost raniti in timpul unei busculade produse la funeraliile acestuia. Busculada s-a soldat cu "peste 50 de morti", a anuntat intr-un nou…

- Anamaria Prodan este extrem de trista și nostalgica, iar felul in care a scris cateva randuri in memoria mamei sale demonstreaza cat ii este de greu fara ea, deși a trecut aproape doi ani de cand cantareața a incetat din viața. Anamaria Prodan recunoaste! Adevarul despre relatia cu Dan Alexa…

- Masivele lucrari de amenajare si modernizare ale oraselor Constanta Tomis si Mangalia Callatis au determinat conducerea Muzeului Regional de Arheologie Dobrogea ndash; Constanta sa puna la contributie intregul personal tehnic pentru urmarirea si salvarea mormintelor din necropolele tomitane.In cercetarea…

- Zilele trecute, Luis Lazarus a primit o veste crunta: bunica lui a murit! Ea era cea mai importanta persoana din viata lui. Devastat de durere, jurnalistul i-a respectat dorinta batranei. Inmormantarea a fost una neobisnuita!

- "La multi ani, Romania! Tara mea draga, ti-am respectat cu sfintenie toate traditiile, te-am sarbatorit cu fiecare ocazie, te-am purtat in suflet si in piept oriunde in lume, m-am mandrit cu tine peste tot si ti-am dedicat tie intreaga mea viata. De dragul tau am sacrificat tot si am facut ce am stiut…

- Zeci de torțe aprinse au luminat Cetatea Alba Carolina, in zona Obelisc, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Suporterii echipelor de fotbal din Romania au sarbatorit Marea Unire in stilul lor caracteristic. Rand pe rand, ”ultrașii” au aprins torțele de un roșu puternic, pe terenul din spatele Obeliscului…

- Durere din ce in ce mai mare in familia Anei Maria, tanara de 19 ani din Braila moarta la o luna dupa ce a nascut. Este prima zi fara ea acasa. Joi a fost condusa pe ultimul drum, iar astazi parinții și iubitul fetei se lovesc de cea mai frunta realitate: Ana nu mai este!