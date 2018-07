Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș a finalizat modernizarea unui nou drum județean. Este vorba despre DJ 592D, care asigura legatura intre localitațile Hitiaș și Bacova. Proiectul de investiții „Modernizare conexiuni rutiere prin Imbracaminți Bituminoase Ușoare pe DJ 592 D Hitias –Bacova, L=8,458…

- Lucrarea de modernizare a drumului județean 592 D, care face legatura intre localitațile Hitiaș și Bacova, a fost finalizata. In lungime de 8,458 km, drumul județean a fost modernizat cu fonduri din bugetul CJ Timiș – 8.697.359,10 lei, inclusiv TVA. Modernizarea drumului a fost realizata…

- Consilierii județeni s-au intrunit in ședința extraordinara, joi, 12 iulie, pentru a vota trei proiecte de hotarare. Acestea vizeaza trei drumuri județene realizate din bugetul CJ Timiș, pentru care se vor solicita bani europeni. The post CJ Timiș cere aproape 5 milioane de euro bani de la UE, pentru…

- O noua modificare in procedura de acordare a fondurilor europene prevede ca daca drumul respectiv a fost realizat și nu s-a facut recepția finala, atunci se pot solicita fonduri europene. Spre exemplu, la drumul dintre Ivanda și Iohanisfeld, recepția finala se realizeaza peste 48 de luni,…

- Buziaș, principala stațiune a județului Timiș, va atrage numeroși turiști in urmatorii ani. Asta dupa ce parcul din oraș va fi reabilitat in cadrul unui proiect european in valoare de aproximativ cinci milioane de euro. “Aproximativ cinci milioane de euro vor fi investiți pentru reabilitarea parcului…

- Pana in anul 2021, cand Timișoara și orașul sarbesc Novi Sad vor fi capitale culturale europene, un drum județean din Timiș, care scurteaza distanța dintre cele doua localitați, va fi modernizat. Este vorba de DJ 593, care parcurge localitațile Peciu Nou, Giulvaz și Foeni și care va fi reabilitat in…

- Investiție importanta facuta de Consiliul Județean Timiș pentru modernizarea drumului DJ 693B, care face legatura intre localitațile Iohanisfeld și Ivanda și care are o lungime de 6,7 kilometri. Potrivit reprezentanților instituției, lucrarile sunt realizate in proporție de 90%, termenul de finalizare…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat joi obligatiuni de 324 milioane de lei, in cadrul unei emisiuni cu valoare totala de 500 milioane lei, cu scadenta la 4 ani si o dobanda de 4,07% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 499…