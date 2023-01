„Licitatia pentru lotul 1 de 17km din Autostrada de Centura a Bucurestiului – Nord este inca neincheiata la PATRU ANI de la lansare. Azi Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a anulat IARASI evaluarea facuta de CNAIR. A SASEA OARA. De 6 ori (ultimele 4 respingeri fiind in mandatul dlui. Grindeanu) a respins CNAIR una din cele 2 oferte ramase in competitie si de fiecare data acel constructor a castigat in instanta pe motiv ca descalificarea nu este legala. Este incredibila aceasta bataie de joc si cum nimeni nu raspunde pentru ea. Din doua una – ori acel constructor trebuie pe drept…