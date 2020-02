Stiri pe aceeasi tema

- Joaquin Phoenix a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru rolul din „Joker”, la cea de-a 92-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles. La acelasi premiu au mai fost nominalizati Antonio Banderas („Pain and Glory”), Leonardo…

- Los Angeles, 8 feb /Agerpres/ - Actorul Orson Bean, cunoscut din serialul "Desperate Housewives" ("Neveste Disperate"), a murit la varsta de 91 de ani, dupa ce a fost lovit de doua autoturisme in timp ce traversa vineri seara un bulevard din Los Angeles, au informat mass-media americane, citate de publicatia…

- Legendarul Kirk Douglas, unul dintre ultimii actori ai Epocii de Aur, cunoscut pentru filme precum „Lust for Life“, „Spartacus“ si „Paths of Glory“, a murit la varsta de 103 ani, potrivit unui anunt facut de fiul sau, Michael Douglas. Kirk Douglas, fiul unui peticar devenit unul dintre cei mai buni…

- Hilary Duff s-a casatorit cu Matthew Koma, cantarețul cucare are o fiica in varsta de un an si doua luni.Cei doi s-au casatorit, sambata, in casa din Los Angeles oceremonie la care au participat familia si cativa prieteni apropiati, scriePeople.Koma, pe numele real Matthew Bair, a cerut-o in casatorie…

- O familie din comuna Gherghița, din județul Prahova, a fost lovita de necaz in prag de sarbatori.Casa lor a luat foc azi și n-a mai ramas mare lucru din ea, in ciuda intervenției pompierilor, a notat ziarulincomod.ro.In urma incendiului, trei fete, in varsta de 10, 9, respectiv 2 ani, și un baiat de…

- Teoria potrivit careia un „an cainesc” reprezinta echivalentul a sapte ani umani este un mit, potrivit unui studiu realizat de o echipa de cercetatori de la Universitatea California din Los Angeles, informeaza Press Association. De asemenea, cercetatorii americani afirma ca exemplarele canine de doi…

- Shelley Morrison, o actrita devenita celebra dupa ce a interpretat intr-o maniera memorabila rolul unei menajere in serialul de televiziune "Will & Grace", a murit la varsta de 83 de ani, informeaza Press Association. Agentul ei de presa, Lori DeWaal, a dezvaluit ca actrita americana a murit duminica…

