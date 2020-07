Stiri pe aceeasi tema

- Londra publica luni o lista cu primii cetateni straini ale caror active urmeaza sa fie blocate si carora nu li se acorda viza din cauza unor presupuse incalcari ale drepturilor omului - in cadrul unui nou regim dupa Brexit -, inspirat de Legea Magnitki - Magnitsky Act - adoptata de Congresul american…

- Guvernul britanic a decis sa impuna controale la frontiere mai putin stricte decat convenise cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a nu afecta prea mult firmele care sufera deja din cauza efectelor economice ale epidemiei de coronavirus, informeaza vineri presa din Regatul Unit, preluata de AFP.…

- Germania a lansat joi un apel catre Regatul Unit pentru a avea o ''abordare mai realista'' in negocierile post-Brexit cu Uniunea Europeana, aflate in prezent in impas, transmite AFP potrivit Agerpres. Nu este posibil pentru britanici sa aiba in acelasi timp ''o suveranitate deplina si un acces total…

- Uniunea Europeana este pregatita sa-si revizuiasca pozitia cu privire la pescuit in negocierile prevazute saptamana viitoare cu Marea Britanie privind viitoarea relatie - o prima concesie majora a UE in negocierile de dupa Brexit, dezvaluie Reuters, care citeaza mai multe surse, potrivit news.ro.In…

- Regatul Unit doreste un acord de liber schimb post-Brexit cu Uniunea Europeana, dar in negocierea acestuia exista inca divergente semnificative intre Londra si Bruxelles, a declarat marti ministrului britanic de stat Michael Gove, care a acuzat UE ca nu intelege ca negociaza cu un stat suveran, relateaza…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit urmeaza sa desfasoare o noua runda de negocieri asupra unui acord comercial post-Brexit, incepand de luni si pana vineri, prin videoconferinta, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Este a treia serie de consultari, dupa ce primele doua au inregistrat putine progrese,…

- Negociatorul Uniunii Europene pentru viitoarea relatie cu Regatul Unit, Michel Barnier, a deplans vineri lipsa unor ''progrese tangibile'' la finalul celei de-a doua runde de discutii cu reprezentantii Londrei, transmit AFP, Reuters si dpa. ''Obiectivul pe care…

- Negociatorii britanici si europeni au convenit sa organizeze trei runde de negocieri - de cate o saptamana fiecare - in vederea stabilirii cadrului relatiilor viitoare intre Londra sii Bruxelles, se anunta intr-un comunicat, relateaza Reuters, citata de news.ro.In contextul crizei sanitare…