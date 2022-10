Stiri pe aceeasi tema

- Soferul care a murit duminica strivit de un bolovan cazut de pe un versant, in Defileul Jiului, abia se intorsese din Spania ca sa organizeze un parastas pentru soacra lui. In zona nu sunt montate plase de protectie, pentru ca ar crea probleme cand ploua, sustin reprezentantii Companiei de Administrare…

- O firma internaționaționala cauta sa recruteze in Romania peste 50 de specialiști IT care sa lucreze remote, adica, de exemplu, de acasa. Planurile de recrutare vizeaza atragerea de experți in inginerie și arhitectura software in domenii precum cloud, automatizare, DevOps, telecom, RPA, AI/ML. Cifra…

- Ajungem MARI, singurul program educațional destinat copiilor din sistemul de protecție, are nevoie urgent de voluntari care sa aduca schimbarea in viețile acestora și sa lucreze cu ei fizic sau online. Aproximativ 800 de voluntari s-au inscris in acest program de la startul campaniei de recrutare (1…

- Lucrarile demarate de Compania de Apa Arieș in cadrul contractului „Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apa și sisteme de canalizare menajera in comunele Luna și Viișoara” avanseaza in localitatea Luncani. Sunt in derulare lucrari la extinderea si reabilitarea sistemelor de apa și canalizare,…

- Modernizarea drumului județean 552 Craiova – Cetate se apropie de final. Ne referim aici la tronsonul II Rapa Roșie – Cetate, o porțiune de drum de 40 km care arata impecabil. Lucrarile au fost executate conform proiectului, dar apariția gardurilor de protecție a pietonilor, a pistelor de biciclete…

- Aproape tot orasul nostru a ramas fara apa. Motivul este o avarie importanta la aducțiunea de apa Isvarna – Craiova. „Din cauza unei grave avarii de pe aducțiunea de apa Isvarna – Craiova, s-a intrerupt alimentarea cu apa in municipiul Craiova, afectați fiind utilizatorii din cartierele Șimnicu de Jos,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a alocat sumele necesare pentru renovarea podurilor de pe drumurile naționale din judetul Gorj. Este vorba de lucrari de reabilitare in valoare de peste 17 milioane de lei. Pentru intervenția periodica se va incheia un acord-cadru…

- Doua persoane au fost ranite și doua case au ars in aceasta dupa amiaza in localitatea Diculești, juețul Valcea. Polițiștii Secției 10 Rurala Maciuca au fost sesizați prin apel SNUAU 112 de catre un barbat ca in localitatea Diculești se afla un incendiu in desfașurare la o cultura de grau. 1 de 4 Cu…