- Polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Predeal efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de furt calificat și complicitate la furt calificat. In fapt, la data de 14 ianuarie 2023, in jurul orei 18,15, polițiștii au fost sesizați de catre doi barbați cu privire…

- Impresarul FIFA Victor Becali a povestit, la podcastul „Tare de tot”, al lui Viorel Grigoroiu, de ce nu iși mai face concediul, iarna, in Poiana Brașov. Eu imi faceam anii trecuți aproape toate vacanțele de iarna in Poiana Brașov. Cu fratele meu Giovani, cu Popescu, Hagi. Poiana este un loc foarte frumos,…

- Polițiștii din Zarnești efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal deschis pentru savarșirea infracțiunilor de „punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neinmatriculat” și „conducerea unui vehicul fara permis de conducere”. Oamenii legii spun ca, in data de 16 decembrie 2022, in jurul…

- In ultima perioada, peste 20 de copaci din zona sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov de pe strazile Berzei – Carpaților au fost taiați. Reprezentanții Poliției Locale Brașov susțin ca taierea s-a facut la solicitarea ISU Brașov. In vederea amenajarii unui spațiu pentru aterizarea…

- La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brasov pompierii marcheaza Ziua Informarii Preventive. O campanie derulata la nivel național inca din anul 2011, avand ca logo pisica neagra, cu scopul constientizarii cetatenilor asupra pericolelor la care se pot expune in cazul nerespectarii masurilor…

- 17 mașini, printre care și o ambulanța, au fost implicate azi-dimineața intr-un carambol. Traficul a fost blocat mai multe ore. Toți martorii spun ca asfaltul era ca „sticla”. Insa, de la Primarie, lucrurile se cunosc altfel. „O mașina a ieșit la 5.45. Pe la 6.30 -7.00 se circula in condiții bune. Dupa…

- In contextul minivacantei de 1 Decembrie, care aglomereaza traficul catre zonele montane, Salvamont Brașov face apel catre șoferi sa le acorde prioritate in trafic . Salvatorii montani aprecizeza ca uneori, cateva minute pot face diferența intre viata si moarte. Serviciul Salvamont Brașov lanseaza un…

- Incepand de astazi, 16 noiembrie Canionul 7 Scari se inchide, anunța Regia Publica Locala a Padurilor ( RPLP ) Sacele. Atat Canionul Șapte Scari, cat și Tiroliana 7 Scari din Munții Piatra Mare vor intra in conservare pana la primavara, a transmis administratorul zonei. Canionul, unul dintre cele mai…