Stiri pe aceeasi tema

- Saxofonistul camerunez Manu Dibango, considerat o legenda a stilului afro-jazz, a murit in Franta la varsta de 86 de ani din cauza unor complicatii provocate de COVID-19, a declarat marti pentru AFP Thierry Durepaire, administratorul catalogului muzical al artistului.

- Saxofonistul camerunez Manu Dibango, considerat o legenda a stilului afro-jazz, a murit in Franta la varsta de 86 de ani din cauza unor complicatii provocate de COVID-19, a declarat marti pentru AFP Thierry Durepaire, administratorul catalogului muzical al artistului. Manu Dibango, autorul uneia dintre…

- Lucia Bose, mama actorilor Miguel Bose si Paola Dominguin, a murit la Madrid. A devenit cunoscuta in 1947, cand a castigat, la varsta de 16 ani, concursul Miss Italia. De atunci, s-a concentrat pe actorie, facand parte din distributiile a peste 50 de filme. A jucat in regia unora ca Michelangelo Antonioni…

- Actrita italiana Lucia Bose, cunoscuta din filme regizate de Michelangelo Antonioni, Federico Fellini si Luis Bunuel, a murit luni, la varsta de 89 de ani, din cauza Covid-19.Lucia Bose, mama actorilor Miguel Bose si Paola Dominguin, a murit la Madrid, potrivit El Pais citat de news.ro.…

- Coronavirusul lovește crunt in lumea fotbalului. Andra Micheli, fostul presedinte al clubului de fotbal US Pergolettese, a decedat la varsta de 37 de ani, dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus, anunta presa din Italia.Anuntul mortii lui Micheli a fost confirmat de clubul italian, care…

- O persoana "in varsta" a murit in Norvegia dupa ce a fost infectata de noul coronavirus, au anuntat joi autoritatile locale, scrie AFP potrivit news.ro.Victima, a carei identitate nu a fost dezvaluita, "a murit la Spitalul Universitar din Oslo", a anuntat unitatea intr-un mesaj pe Twitter.…

- Ministerul Sanatatii din Irak a confirmat primele doua decese din cauza COVID-19. Un alt barbat din Irak a murit, insa cauza decesului nu a fost confirmata inca, anunța BBC, scrie Mediafax.Victimele, ambele din Bagdad, sunt o femeie care avea un sistem imunitar fragil si un barbat in varsta…

- Mii de morți in China, zeci de mii de persoane diagnosticate cu noul coronavirus, insa niciun copil. Virusul care face ravagii și in Europa, respectiv in nordul Italiei, acolo unde au survenit deja cinci decese, afecteaza in special oameni de varsta a doua și a treia. Niciun minor sub noua ani nu ar…