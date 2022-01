Stiri pe aceeasi tema

- Muzica romaneasca este in doliu! Un nume mare, cunoscut de toata lumea, s-a stins astazi din viața! Artiștii din Romania sunt devasatați de durere, in special Florin Salam, care era foarte apropiat de persoane care a murit. Iata despre cine este vorba, de fapt!

- Lumea muzicii din Romania sufera din nou o pierdere imensa. A murit un artist celebru pe care Florin Salam l-a iubit enorm. Despre cine este vorba? Celebrul artist s-a stins din viața dupa ce a facut atac cerebral. Doliu in lumea muzicii: un artist iubit de Florin Salam s-a stins din viața Muzica populara…

- Unul dintre cei mai indragiți interpreți de muzica populara are o poveste de viața emoționanta. A fost abandonat de mama pe vremea cand avea doar 2 anișori. Dupa 16 ani, femeia care l-a adus pe lume a revenit in viața sa, dar artistul a tratat-o cu indiferența. Cine este cantarețul din Romania care…

- Odata cu caderea Afganistanului, și cu revenirea talibanilor la putere, mii de vieți au fost distruse, și familii intregi au foststramutate pentru a putea supraviețui. Un reportaj in exclusivitate, realizat de Ana Maria Roman, cu cele 7 familii de afgani refugiați in Romania, a fost difuzat, luni seara,…

- Artistul Benone Sinulescu a murit joi la varsta de 84 de ani, la spital, in urma unei pneumonii care s a complicat, pe fondul unor probleme multiple de sanatate.Benone Sinulescu se afla internat in spital de duminica, iar starea sa s a inrautatit continuu, decedand joi in jurul orelor 15:00, scrie antena3.ro…

- Petrica Mițu Stoian a murit, in aceasta seara, dupa ce a fost internat la spital in stare grava. Anuntul a fost facut de medicul sau. Cadrul medical a confirmat trecerea in neființa a artistului la postul de televiziune Romania TV. Se pare ca moartea artistului a fost provocata de complicațiile aferente…

- Adda este in doliu. Unul dintre cei mai buni rapperi ai Romaniei s-a stins din viața la numai 35 de ani. Fanii artistei au ramas șocați de vestea pe care cantareața le-a dat-o pe rețelele de socializare. Rapperul Țeasta a murit la 35 de ani Doliu in lumea artiștilor din Romania. Rapperul Țeasta a murit…

- Doru Dinu Glavan, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania, cunoscuta personalitate a presei romanești, s-a stins din viața la Reșița, orașul sau natal, in urma unor complicații generate de infectarea cu COVID-19. In varsta de 75 de ani, Doru Dinu Glavan a intrat in presa de foarte…