- Rapperul canadian Drake va fi recunoscut drept artistul deceniului la viitoarea gala Billboard Music Awards, avand in vedere ca este muzicianul cu cele mai mari vanzari intre 2010 si 2021, relateaza miercuri EFE. Rapperul si actorul canadian s-a impus in fata lui Taylor Swift, Bruno Mars,…

- The Weeknd, DaBaby, Pop Smoke si Gabby Barrett, au primit cele mai multe nominalizari la Billboard Awards The Weekend a primit 16 selectii si conduce in randul nominalizatilor. Rapperul DaBaby are 11 nominalizari, Pop Smoke, 10, iar cantaretul country Gabby Barrett, 9. Meghan Thee Stallion, Bad Bunny,…

- Rapperul și actorul american DMX a murit la varsta de 50 de ani, la cinci zile dupa ce a suferit un infarct, anunța BBC. Cantarețul se afla la terapie intensiva și a murit alaturi de familia sa. Numele...

- Bryan Adams, in varsta de 61 de ani, a sarbatorit joi, 25 martie, 32 de ani de cand nu a mai pus gura pe carne. Cantarețul canadian a imbracat un tricou pe care scrie ca este un ”vegan convins” și crede ca acesta este secretul faptului ca nu incarunțește și are o condiție fizica foarte […] The post…

- Cantaretul country Morgan Wallen a petrecut zece saptamani, consecutiv, pe primul loc in Billboard 200, iar albume Dua Lipa si Taylor Swift au urcat in top dupa gala Grammy la care au fost premiate, potrivit News.ro. „Dangerous: The Double Album” al lui Wallen este primul album care petrece…

- Drake face istorie in Billboard cu trei piese de debut in Hot 100, toate in top 3. Rapperul in varsta de 34 de ani a lansat un nou EP pe 5 martie cu trei piese nou-nouțe. Și acum, toate cele trei piese au debutat Billboard Hot 100, și nu oricum. Ci pe primele trei locuri!... View Article

- Bruno Mars cere sa fie lasat sa cante la Gala Premiilor Grammy alaturi de noua lui trupa, Silk Sonic. Cantarețul a postat pe o retea sociala o scrisoare deschisa catre Academia de Muzica, in care ii roaga pe organizatori sa-l includa in program. Bruno Mars spune ca va urma intocmai toate regulile de…

- Irina Loghin a implinit ieri frumoasa varsta de 82 de ani, iar Fuego nu s-a oprit din a ii transmite un mesaj emoționant „mamei sale adoptive”. „Te iubesc, mama!” a fost mesajul adresat de Fuego artistei pe care o considera drept „mama adoptiva”. Cantarețul are numai cuvinte de lauda la adresa interpretei…