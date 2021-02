Stiri pe aceeasi tema

- Varsta medie a angajatilor CFR Calatori a scazut de la 53 la 49 de ani dupa restructurarea inceputa in 2020, iar obiectivul companiei este sa ajunga in doi ani la o varsta medie de 45 de ani. De la 13.014 angajati bugetati la inceputul anului 2020, compania a ajuns la un numar de 11.830 de angajati…

- Prefectul de Cluj, Mircea Abrudan, a anunțat, sambata, ca niciuna dintre cele doua persoane depistate in Cluj cu tulpina britanica de coronavirus nu a calatorit in Marea Britanie și nici nu a intrat in contact cu cineva care a venit de acolo, informeaza Mediafax . Confirmate pozitiv cu COVID-19, cele…

- In urma unei analize efectuata de catre specialiștii diviziei de cercetare a uneia dintre marile rețete private de sanatate din Romania, s-a constatat ca din 79 de probe analizate aleatoriu, 10 conțineau noua tulpina provenita din Marea Britanie. Mostrele au fost recoltate din mai multe orașe - București,…

- Ministerul Sanatații a transmis, vineri, ca alte 10 persoane au fost identificate cu varianta britanica a noului coronavirus. Probele au fost prelucrate in laboratoarele Medlife. Probele au fost recoltate in perioada 13 – 21 ianuarie 2021 și provin din mai multe orașe ale țarii, printre care București,…

- In 2020, o copila de 13 ani a dus pe lume propriul copil! Nicoleta Dumitrescu Potrivit unor date facute publice la inceputul acestui an, Romania se situeaza pe primele locuri in Uniunea Europeana in ceea ce privește nașterile in randul mamelor adolescente. Studiul a fost realizat de catre UNICEF…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 12 ianuarie 2021, un raport al evolutiei imbolnavirilor de la inceputul epidemiei in tara noastra de la izbucnirea pandemiei pana in prezent Potrivit datelor statistice, s-a constatat o tendinta constanta in…

- In aceste momente cauza morții este incerta, criminaliștii aflandu-se la fața locului, un hotel din Trivale, Pitești, pentru cercetari. A aparut primul calendar al celor mai frumoase șoferițe de TIR romance! Francez la origine, originar din celebra stațiune Saint-Tropez, Pascal ales sa se stabileasca…

- Colocviul internațional "Dincolo de pandemie: formele și puterile literaturii in spațiul mediteranean" a fost organizat in perioada 26-27 noiembrie, la București, in format digital și a abordat, dintr-o perspectiva interculturala și transdisciplinara, modul in care pandemia a transformat o literatura…