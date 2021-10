Stiri pe aceeasi tema

- Realizatorul emisiunii „Starea Natiei”, Dragos Patraru, este infectat cu Covid, au anuntat producatorii emisiunii pe pagina de Facebook. Emisiunea Starea Natiei va continua la Prima TV, dar cu un alt prezentator. Este vorba despre Stefania Circu, cea care i-a tinut locul lui Patraru in luna…

- Dragos Patraru, realizatorul emisiunii Starea Natiei, este infectat cu COVID-19, au anuntat producatorii emisiunii pe pagina de Facebook. Dragoș Patraru a confirmat informația, precizand ca nu ar fi trecut prin boala fara vaccin, informeaza Paginade media.ro . In lipsa lui Dragoș Patraru, emisiunea…

- "Valul 4 ne-a lovit foarte puternic, in fiecare zi. Am depașit peste 15.000 de cazuri. Ieri a fost o zi extrem de complicata, cu 330 de decese. Covid este boala care omoara zilnic mai mult de 10 romani in fiecare ora. Este inacceptabil, in momentul de fața!\", a delarat Valeriu Gheorghița. Medicul a…

- Viorica Ionița a fost internata urgent la spital saptamana trecuta, din cauza COVID-19. „Sunt bine, am o forma ușoara, Slava Domnului, iar medicii sunt de parere ca ma voi recupera rapid! Ca orice om civilizat și conștient de pericol, m-am prezentat urgent la spital inca de la primele simptome, am luat…

- Ultramaratonistul Tibi Useriu a anunțat pe Facebook ca va participa la Tor des Geants 2021, una dintre cele mai solicitante curse din Europa. Cursa are loc in Muntii Alpi, pe o distanta de 330 de kilometri. „Au trecut, chiar nu stiu cum, 12 ani de cand am revenit pe meleagurile copilariei mele, dupa…

- UPDATE: Postarea premierului a generat un val de critici si ironii. In doar 20 de minute, s-au strans peste 140 de comentarii, cele mai multe acide. ”Exact deageaba daca la piata simtim altceva si atunci cand platim energia electrica si gazele si celelalte cheltuieli”, a comentat un barbat. ”Eu ii…

- Startupul de automobile electrice Rivian a atras 2,5 miliarde de dolari intr-o runda de finantare condusa de Amazon, Ford si T. Rowe Price. Anuntul a aparut a doua zi dupa ce compania din California a informat ca analizeaza construirea unei a doua fabrici de asamblare in SUA. Reuters a relatat joi,…

- Anuntul a aparut a doua zi dupa ce compania din California a informat ca analizeaza construirea unei a doua fabrici de asamblare in SUA. Reuters a relatat joi, citand surse, ca fabrica planificata de Rivian, supranumita ”Project Tera”, va include productia de baterii. “Pe masura ce ne apropiem de inceperea…