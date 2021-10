Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Cseke Attila, a declarat, vineri, ca se inregistreaza o crestere a numarului de persoane care s-au vaccinat cu prima doza de ser anti-COVID, precizand ca e o crestere importanta, dar care trebuie valorificata si intarita si in perioada urmatoare. „Avem in ultimele zile…

- Zeci de salajeni s-au prezentat in aceasta dimineața la Cercul Militar din Zalau pentru se vaccina impotriva noului coronavirus. Coordonatorul centrului de vaccinare, medicul Olimpia Moigradean, ne-a declarat ca numarul salajenilor care se vaccineaza este in creștere. „Da, sunt tot mai mulți. Zilnic…

- Coordonatorul Centrului de vaccinare din municipiul Zalau, medicul Olimpia Moigradean, a declarat pentru Cotidianul „Magazin Salajean” ca este nevoie ca populația sa ințeleaga importanța vaccinarii impotriva noului coronavirus. „Dragi salajeni, rata de infectare cu noul coronavirus crește vertiginos,…

- Cu doar 15,5% din populație vaccinata, cel mai scazut procent din Uniunea Europeana, Bulgaria se lovește de un numar tot mai redus de doritori care vin sa se imunizeze. Miercuri, au fost administrate doar 7.968 de doze noi de vaccin, ceea ce este extrem de puțin pentru atingea obiectivului. Marți, doar…

- Zeci de salajeni s-au prezentat astazi la Centrul de vaccinare din Zalau pentru administrarea celei de-a treia doze cu vaccin impotriva noului coronavirus. Printre cei care s-au vaccinat astazi se numara și prefectul Dari Toma. Zeci de salajeni s-au strans pe treptele Centrului de vaccinare din Zalau…

- Numarul mare de infectari și decese pare sa trimita bistrițenii in centrele de vaccinare. Potrivit unor date oferite de Instituția Prefectului, numarul de persoane vaccinate zilnic la nivelul județului a crescut fața de saptamana trecuta de 5 ori. Valul 4 al pandemiei de Covid-19 face ravagii in Romania,…

- Lockdown-ul nu a ajutat deloc la nimic, doar intarzie lucrurile, considera premierul Florin Citu, care spune ca solutia cea mai buna pentru depasirea pandemiei de COVID-19 este vaccinarea.

- 9.033 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. In total, 4.945.811 de romani au schema completa de la inceputul campaniei. In ultimele 24 de ore, situatia vaccinarii cu serul Pfizer-BioNTech este urmatoarea: 3.110 de persoane vaccinate cu o doza4.332 de persoane vaccinate…