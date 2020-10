Stiri pe aceeasi tema

- Evolutia estimata in doua scenariii pentru numarul de cazuri active din Romania arata ca la finalul lunii octombrie putem ajunge la peste 70.000 de cazuri active, daca nu vor fi luate masuri de reducere a riscului de contagiere. Aceasta este perspectiva daca ne vom purta exact ca in acest moment,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 22 septembrie 2020, Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 14-20 septembrie 2020. Se observa, fata de saptamana anterioara, o crestere semnificativa a numarului de persoane…

- Cu aproape doua saptamani inainte de a incepe noul an scolar, Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca peste 5.000 de tineri de pana in 19 ani au fost confirmati cu COVID-19 de la izbucnirea pandemiei. Cei mai multi dintre ei au varste cuprinse intre 10 si 19 ani, informeaza Hotnews.ro.Romania…

- Ministrul Sanatații a declarat ieri despre situația pacienților cu COVID-19 din spitale. Numarul persoanelor infectate nu a atins limita maxima pe care spitalele o pot primi, insa Nelu Tataru avertizeaza ca nu trebuie forțat acest numar. Care este situația pacienților de la Terapie Intensiva Din pacate,…

- Mircea Badea, prezentatorul emisiunii In gura presei de la Antena 3, a dat o veste tulburatoare, in plina pandemie de COVID-19. Vedeta TV a comentat cazurile grave de COVID-19 și aglomerația din spitale, respectiv de la Terapiile Intensive. Ce se intampla in spitalele din Romania. Reacția uluitoare…

- Cazuri noi in ultimele 14 zile Infogram O treime din totalul pacienților din Romania s-au infectat doar in ultimele 14 zile, iar impactul crizei de COVID-19 crește alarmant in mai multe județe din țara, conform datelor oficiale analizate de G4Media. Daca de la inceputul pandemiei au fost raportate 45.902…

- Cum multe afaceri trec prin situatii dificile din punct de vedere financiar din cauza pandemiei de coronavirus, creditorii sunt indemnati sa actioneze intr-o maniera constructiva cu debitorii si sa utilizeze instrumentele procedurale disponibile pentru a realiza acorduri reciproc acceptabile. Pandemia…

- Direcția de Sanatate Publica Alba va face o reevaluare a capacitații spitalelor de a primi pacienți, in noul context epidemiologic din județ, adica depistarea celor 50 de cazuri noi in ultimele doua zile. Reprezentanții instituției subliniaza ca nu va fi afectat accesul pacienții non-Covid in spitale.…