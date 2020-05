Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a respins din nou planul Germaniei de a permite operatorilor din turism sa emita vouchere in schimbul returnarii banilor pentru calatoriile anulate, conform unui document consultat de DPA.

- Sectorul turismului din Germania ar urma sa inregistreze pana la mijlocul lunii iunie pierderi de venituri de 10,8 miliarde de euro (11,8 miliarde de dolari), a estimat luni Asociatia germana pentru calatorii (DRV), pe fondul crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmite DPA, informeaza…

- Germania va permite muncitorilor straini sa intre in tara si sa ajute la recoltatul fructelor si legumelor, a anuntat joi Guvernul de la Berlin, relaxand restrictiile de calatorie impuse anterior pentru a limita raspandirea coronavirusului, transmite Reuters.

- Comisia Europeana a propus miercuri o noua schema de program de lucru redus la nivelul UE, schema care va fi sprijinita de stat, pentru a ajuta oamenii sa isi pastreze locurile de munca intr-un moment in care pandemia de coronavirus afecteaza economiile din blocul comunitar, informeaza Reuters, citata…

- Ca urmare a valului de infectare din ultimele zile, autoritațile germane din cele doua regiuni au fost nevoite sa ia masuri drastice, cum ar fi inchiderea școlilor pana la jumatatea lunii aprilie.Masuri similare de inchidere a școlilor au fost luate și de autoritațile din Bavaria, Saxonia Inferioara,…

- Campionatele Mondiale de patinaj artistic, prevazute intre 16 si 22 martie la Montreal (Canada), au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. Aceasta decizie radicala a fost luata, miercuri, de Guvernul din Quebec din Canada."Campionatele Mondiale de patinaj artistic prevazute…

- Guvernul german a estimat miercuri ca omenirea se confrunta deja cu o ''pandemie'' provocata de noul coronavirus, si afirma ca ia situatia ''foarte in serios'', in timp ce numarul cazurilor de imbolnavire continua sa creasca, relateaza AFP, citata de Agerpres.''Epidemia de coronavirus in China s-a transformat…

- Asteptata redresare a economiilor din Italia, Franta si Germania, dupa incetinirea de la finele anului trecut, este acum nesigura in urma epidemiei de Covid-19, a afirmat comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, transmite Reuters potrivit Agerpres. Perspectiva pentru cele mai mari economii…