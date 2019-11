Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Zonele afectate de atentionarea Cod galben emisa de ANM sunt zona de munte din tara și sudul Banatului. „In intervalul menționat, in zona montana vantul va avea intensificari susținute, cu viteze in general de 80…90 km/h, iar pe creste, in special cele ale Carpaților Meridionali, temporar rafalele…

- Vremea s-a racit drastic in toata tara si in multe zone s-au produs inundatii din cauza ploilor puternice. La munte, la altitudini mari, au cazut lapovita si ninsoare. Administratia Nationala de Meteorologie a avertizat ca in urmatoarele ore vremea se mentine rece si va ploua in aproape toata tara.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat vineri informarea emisa joi, anunțand ploi in toata țara. Vremea se menține rece in intreaga țara pana marți. Județele Constanța și Tulcea se vor afla pana sambata dimineața sub cod galben de ploi puternice.Citește și: Curtea Constituționala,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o noua atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pe parcursul acestei zile, in mai multe zone din 17 judete. Conform...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, atentionare cod galben de ploi torentiale si vant in 21 de judete din centrul si Vestul tarii, pana luni seara. Pentru zona de Sud este anuntata canicula. Potrivit ANM, codul galben de instabilitate atmosferica intra in vigoare la ora 14.00…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis azi dimineața o avertizare COD GALBEN de ploi temporare, in averse, și de intensificari ale vantului pana la 70 km/ora. COD GALBEN Interval de valabilitate: 26 august, ora 14 – 26 august, ora 22 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica…

- Dupa mai multe zile in care canicula a pus stapanire nu doar pe vestul țarii, ci pe intreaga țara, vremea se schimba. Meteorologii au emis o noua avertizare de ultima ora, toate județele din vestul țarii aflandu-se sub cod galben de fenomene meteorologice periculoase. Administrația Naționala de Meteorologie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteorologica de COD GALBEN de vijelii și ploi in averse, informare valabila pana maine dimineața inclusiv pe teritoriul județului Satu Mare. ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica temporar…