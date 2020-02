Stiri pe aceeasi tema

- In Hong Kong, unde au fost confirmate 62 de cazuri de coronavirus, a fost inregistrat miercuri dimineata cel de-al doilea deces din cauza Covid-19, a relatat postul RTHK, citat de DPA și Agerpres. China a raportat miercuri 1.

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Bilanțul global al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, scrie CNN. Numarul de cazuri confirmate cu noul coronavirus, la nivel global, este acum 73.243, potrivit Mediafax. Șeful Organizației…

- AFP a publicat sambata o lista cu tarile si teritoriile in care au fost inregistrate cazuri confirmate de infectii cu noul coronavirus din cauza caruia au murit mai mult de 1.500 de persoane, dintre care patru in afara Chinei continentale de la raspandirea sa din orasul chinez Wuhan, acolo unde a…

- Ministrul japonez al Sanatații a nunțat primul deces al unei persoane care era infectata cu noul coronavirus. Persoana decedata este o femeie in varsta de 80 de ani. Ministrul nipon al sanatatii a anuntat joi un prim caz de deces, in Japonia, al unei persoane purtatoare a noului coronavirus, Covid-19,…

- Sunt vesti tot mai alarmante despre coronavirus numit de acum Covid-19. In ultimele zile, in China au murit, in medie, 100 de oameni la fiecare 24 de ore. Bilanțul negru al deceselor a ajuns astfel la 1112, iar numarul imbolnavirilor a depașit 46.000.

- Primele doua cazuri de persoane infectate cu noul tip de coronavirus au fost confirmate in Marea Britanie, au informat vineri serviciile medicale britanice, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Pacienții, care fac parte din aceeași familie, sunt tratați de Serviciul Național al…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va reanaliza joi, intr-o sedinta cu usile inchise, daca trebuie sa declare stare de urgenta la nivel global din cauza coronavirusului din China, unde numarul deceselor a urcat la 170, in timp ce guvernele straine isi evacueaza cetatenii din provincia Hubei, care…

- Zeci de persoane au murit in urma unei explozii cauzate de o scurgere de gaze in Ira."Cel puțin 11 persoane au fost ucise, iar din nefericire cinci copii se afla printre victime, in urma exploziei izbucnite in localitatea Saqqez", a informat presa.