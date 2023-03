Două incidente extrem de grave pe calea ferată duminică noapte. Poziția CFR Doua vagoane ale unui tren privat de marfa au deraiat, iar altul s-a rasturnat, luni dimineața, la intrarea in stația de cale ferata Roșiori Nord. Compania CFR SA informeaza ca luni dimineața, in jurul orei 4.00, la intrare in stația Roșiori Nord, doua vagoane din compunerea unui tren privat de marfa au deraiat și unul s-a rasturnat Trenul era incarcat cu autoturisme și avea ca stație de destinație Portul Constanța. Traficul de calatori se desfașoara pe celelalte linii din stație, masura care va fi menținuta pana la repunerea pe șina a vagoanelor de marfa deraiate. CFR SA anunța ca personalul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

