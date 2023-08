Stiri pe aceeasi tema

- Doua foste angajate ale Primariei Timisoara, care apar in dosarul concursurilor trucate din institutie, potrivit site-ului Adevarul, au facut acord de recunoastere. Una dintre ele este nora fruntasei PNL Timis, Carmen Popescu, o apropiata a fostului primar Nicolae Robu, iar unul dintre beneficiarii…

- Doua angajate ale Primariei Timișoara, cercetate de DNA, la plangerea primarului Dominic Fritz, pentru implicarea intr-o schema de fraudare a concursurilor de angajare, au incheiat cu procurorii DNA acord de recunoaștere a vinovației

- Un centru de batrani din Timișoara, unde erau cazate persoane fara adapost, cu o capacitate de 45 de persoane, a fost inchis temporar, din cauza neregulilor gasite. Centrul se afla sub coordonarea Primariei Timișoara, condusa de Dominic Fritz. Potrivit unor surse oficiale citate de Antena 3 CNN, este…

- Politistii prahoveni au ridicat si dus la audieri, sambata, pe baza de mandat, 11 persoane intr-un dosar care vizeaza infractiuni de delapidare, complicitate la delapidare, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, contrabanda si contrabanda asimilata, transmite News.ro. Audierile au loc…

- 16 percheziții au efectuat polițiștii SCCO Arad – sub coordonarea unui procuror din cadrul DIICOT Arad – in 4 aprilie in municipiu și județ, intr-un dosar... The post Traficanții de droguri care iși vindeau „marfa” in Piața Sarbeasca, acord de recunoaștere a vinovației cu DIICOT Arad appeared first…

- In baza acordului de recunoastere a vinovatiei incheiat cu DNA Constanta, Silviu Florin Rahau, primarul comunei Crisan, din judetul Tulcea, actionar majoritar al societatii comerciale Pronautica SRL, a primit 1 an inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei pentru o durata de doi ani. De asemenea, si…

- La aceasta ora, un numar mare de profesori protesteaza in fața Prefecturii Timiș. Ei au trecut și pe la sediul Primariei Timișoara, unde au discutat cu Dominic Fritz. Edilul șef și-a manifestat susținerea fața de doleanțele profesorilor. ”Eu ințeleg ca mulți parinți și copii sufera, dar cred ca mesajul…