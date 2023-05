Dotari de 1 milion de lei prin PNRR pentru liceul Emil Racovita din Techirghiol

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean primește 7,4 milioane de lei pentru a-și dota cele 5 școli speciale aflate in subordine. Acestea vor avea mobilier nou, dar și materiale didactice și echipamente digitale și dotari de ultima generație. Consiliul Județean a prins o finanțare de 7,4 milioane de lei prin Planul Național…

- Institutul Oncologic a primit un nou lot de echipamente medicale și medicamente pentru pacienții cu maladii oncologice, copii și adulți, din partea Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM). Instituția a primit monitoare de transmisie neuromusculara, aparate de ultrasonografie, pompe pentru…

- Un numar de 45 de unitați medicale care includ secții de neonatologie, terapie intensiva neonatala, și obstetrica-ginecologie, din 28 de județe ale țarii, au fost dotate cu echipamente medicale moderne de Organizația Salvați Copiii.

- In Municipiul Alba Iulia se va construi un centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilitați, in valoare de un milion de euro, cu finanțare prin PNRR. Centrul „Orizonturi” va fi inclus in organigrama Direcției de Asistența Sociala Alba Iulia. Proiectul de realizare a centrului, depus pentru finanțare…

- Primaria Cluj-Napoca anunța ca va depune, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). un proiect pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unui numar de 64 de licee, școli și gradinițe din oraș. Investițiile de peste 44,9 milioane lei (din care 37,5…

- Scolile speciale din judetul Suceava vor fi dotate cu echipamente in valoare de aproximativ un milion de euro, printr-un proiect finantat prin PNRR, ce va fi supus aprobarii in prima sedinta a deliberativului, a declarat, astazi, presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur. El a spus ca prin…

- Primaria orașului Cugir a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru furnizare și cumparare, in cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educaționala pentru invațamantul general obligatoriu la Școala Gimnaziala Nr. 3 Cugir”. Valoarea totala…

