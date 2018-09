Dosarul violentelor din 10 august a fost ridicat de la Parchetul General cu cateva ore inainte de audierea lui Dragnea

Dosarul penal deschis pentru violentele comise de jandarmi impotriva manifestantilor la mitingul din 10 august a fost ridicat de la Parchetul General, vineri, de catre Inspectia Judiciara, cu cateva ore inainte ca Liviu Dragnea, presedintele PSD, sa fie audiat ca martor exact in dosarul respectiv.



Sub pretextul ca vor sa verifice activitatea procurorului militar Bogdan Parlog, doi inspectori au venit neanuntati si au ridicat intregul dosar penal, pentru cateva ore, in dimineata zilei in care Dragnea a dat declaratii chiar in dosarul cu pricina. Acestia au profitat de faptul ca toti sefii…