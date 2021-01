Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiștii din Sebeș. Poliția atrage atenția cu privire la pericolul pe care-l reprezinta folosirea obiectelor cu conținut pirotehnic, mai ales pentru copii. Polițiștii au continuat controalele pentru prevenirea și combaterea comerțului ilegal…

- Potrivit IPJ Harghita, actiunea a fost organizata pe raza statiunii Tusnad Bai, dupa ce oamenii legii au obtinut date si indicii cu privire la posibile incalcari ale reglementarilor in domeniul materiilor explozive.„La data de 15 decembrie 2020, in urma unor activitati specifice de cercetare si investigatie…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi Substanțe Periculoase – I.P.J. Suceava, in baza informatiilor deținute si a planului de actiune „Foc de artificii 2020/2021”, au surprins in flagrant, in cartierul Burdujeni din mun. Suceava, pe o femeie de 26 ani, din municipiul Suceava, in timp ce oferea…

- Dosar penal pentru operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept Ieri, 10 decembrie, ora 11.25, politistii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Farcașa au desfasurat in zona de competenta o acțiune privind regimul materiilor explozive. In urma verificarilor, politistii au depistat un tanar,…

- Joi, 10 decembrie, ora 11.25, politistii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Farcașa au desfasurat in zona de competenta o acțiune privind regimul materiilor explozive. In urma verificarilor, politistii au depistat un tanar, care detinea la domiciliul sau mai multe articole pirotehnice fara autorizare.…

- Polițiștii din Alba au confiscat 150 de articole pirotehnice de la un barbat care le oferea spre vanzare, in parcarea unui magazin din Sebeș. Acesta s-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Alba, la data de 3 decembrie 2020, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului…

- Polițiștii din Vaslui au confiscat 50 de kilograme de articole pirotehnice dupa ce au prins doi tineri de 20 de ani care vindeau artificii in parcarea unui centru comercial. IPJ Vaslui anunța ca operațiunea „Foc de artificii” va continua pana in 10 ianuarie. Potrivit IPJ Vaslui, polițiștii…

- Polițiștii au confiscat peste 500 de articole pirotehnice care erau oferite spre vanzare de o societate comerciala din Aiud, cu toate ca aceasta nu deținea autorizație pentru comercializarea unor astfel de articole. A fost intocmit dosar penal. La data de 3 noiembrie 2020, polițiștii Serviciului Arme,…