- „Respinge - ca neintemeiate - cererile si exceptiile formulate/ridicate de catre inculpatul Dragomir Daniel, prin aparator ales. Constata ca persoanele vatamate Kovesi Eduard si Fusea Sorin, precum si partea civila Sabau Liliana nu au formulat/ridicat cereri si exceptii, iar - din oficiu - nu au fost…

- Tribunalul Bucuresti a dispus luni inceperea judecarii pe fond in dosarul "Black Cube", in care fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, este acuzat de savarsirea mai multor infractiuni in legatura cu spionarea fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi. Dragomir a fost trimis in judecata de DIICOT…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat definitiv la 3 ani si 10 luni de inchisoare, s-a predat, joi, la o sectie de politie din localitatea Bari, Italia. “In dimineata de joi, Politia Romana a fost informata, prin Centrul de Cooperare Politieneasca…

- Tribunalul București a stabilit ca fostul colonel Marian Corcodel și complicii acestuia, intre care și un ofițer de la contra-informații și protecție informativa, toți acuzați de fapte de crima organizata, precum șantaj sau camata, fapte ce se petreceau chiar in curtea unitații de jandarmi, pot fi…

- Tribunalul Bucuresti a amanat, vineri, pentru 16 februarie, solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in Dosarul 10 august. Procesul are deja o intarziere de cinci luni, fiind plimbat intre instante, deoarece magistratii nu s-au hotarat cine are competenta…

- Zoltea a fost condamnat pentru trafic de influența, luare de mita, constituire de grup infracțional organizat și instigarea la luare de mita. In perioada cat a fost șef al ANSVSA, el ii obliga pe salariații Autoritații sa dea, lunar, bani pentru PDL.Inițail, fostul europarlamentar fusese condamnat de…

- Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, ca aceasta instanta nu are competenta de a judeca dosarul in care fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea este acuzata de luare de mita, cauza fiind trimisa la Tribunalul Maramures. Decizia, care este definitiva, a fost luata dupa aproape sapte luni de la…

- Tribunalul București a decis ca demiterea Adrianei Nica de la șefia secției ATI II din spitalul Universitar de Urgența a fost abuziva, astfel ca unitatea medicala trebuie sa o repuna in funcție și sa ai achite salariile indexate, majorate și reactualizate. Pe 15 iunie 2020, Adriana Nica, fostul manager…