Doru Nita, Imobiliare.ro: O piedica pentru cumparatorii de locuinte noi este TVA-ul defalcat. Taxarea suplimentara ii impinge catre apartamentele vechi, iar pe dezvoltatori la inginerii

Stiri pe aceeasi tema

- Locuințele s-au scumpit doar cu 0,6% in luna septembrie, in scadere de ritm, dupa ce in luna august a fost consemnat un plus de 1,2%, potrivit indicelui Imobiliare.ro. Mai mult, acesta indica scaderi de preț in Iași și Brașov, in vreme ce in alte orașe se ieftinesc apartamentele noi. Prețul mediu cerut…

- 16 septembrie 2019 a fost data limita de depunere a ofertelor pentru procedura de achiziție de pe piața libera a unor imobile de locuințe cu destinația de locuințe sociale, de la persoane fizice și juridice, de catre Primaria Cluj-Napoca.

- Dupa un plus de 1,2% in luna august, apartamentele (noi și vechi) disponibile spre vanzare in Romania s-au apreciat și in septembrie. Potrivit analizei Imobiliare.ro, deși tendința generala a prețurilor a fost una ascendenta in prima luna de toamna, in doua dintre marile orașe monitorizate au avut…

- Dupa un plus de 1,2% în luna august, apartamentele (noi și vechi) disponibile spre vânzare în România au s-au apreciat și în septembrie – avansul s-a cifrat, însa, de data aceasta, la doar 0,6%. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, o asemenea unitate locativa…

- Peste jumatate dintre studentii (55%) aflati in cautarea unei locuinte in chirie au un buget lunar de 100 - 200 de euro, iar majoritatea sunt in cautarea unei garsoniere, reiese dintr-un studiu realizat de catre reprezentantii unei platforme imobiliare online. Conform datelor centralizate de OLX Imobiliare,…

- Pretențiile vanzatorilor de locuințe au crescut in luna august in București și marile orașe, de la o medie de 1.249 euro pe metrul patrat util la 1.264 euro pe metrul patrat, potrivit Imobiliare.ro. București Cu un avans general de 2,6% fața de iulie, Capitala se situeaza pe locul al doilea in clasamentul…

- Prețurile apartamentelor au urcat semnificativ la finalul verii. Iașiul și Capitala conduc in topul scumpirilor Prețurile solicitate pentru apartamentele noi și vechi disponibile la vanzare in ultima luna de vara s-au majorat in toate marile orașe, arata o analiza Imobiliare.ro. Această tendință…

- Preturile apartamentelor cu doua camere din Romania fluctueaza in general intre 25.000 si 82.000 de euro, potrivit datelor furnizate de Imobiliare.ro. Bucurestiul si Clujul sunt aproape la egalitate in privinta celor mai scumpe apartamente noi din tara.