Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au cautat pe internet in 2020 de la obiecte electrocasnice, mașini second-hand, numarul lui Klaus Iohannis, pana la ciudațenii precum „teste pentru detectarea prostiei” sau „sanie șmechera de tot”. Una dintre cele mai mari platforme de cumparaturi online a facut un top al celor mai neobișnuite…

- Liviu Varciu este unul dintre cei mai apreciați prezentatori de la noi, insa atunci cand vine vorba de familie și copii este foarte implicat. Un caz social i-a atras atenția acestuia, care face un apel disperat catre toți fanii sai de pe rețele de socializare

- Peste un sfert dintre romani (26%) sustine ca principala bariera pentru care evita platile online sau nu utilizeaza online/mobile banking in tranzactiile bancare o reprezinta teama de furtul datelor personale, releva datele unui studiu de specialitate, publicat marti. Conform cercetarii…

- Polițiștii fac miercuri dimineața 17 percheziții domiciliare in București și in județele Ilfov, Calarași și Giurgiu la persoane banuite ca ar fi vandut tutun pe internet, pe care l-ar fi livrat prin intermediul poștei sau al firmelor de curierat.

- O femeie din orasul Ocna Mures, a fost trimisa in judecata la Judecatoria Alba Iulia pentru inselaciune in forma continuata. F. Crina le promitea oamenilor ca le aduce produse din afara Uniunii Europene, de pe un site de internet, fara taxe vamale. Aceasta a incasat banii, dar nu a mai predate oamenilor…

- Noua conducerea a Spitalului Județean de Urgența Ploiești a decis sa publice meniul zilnic al pacienților internați in unitatea sanitara, in replica la reclamațiile care apar periodic, privind calitatea hranei pregatite pentru bolnavii de aici.

- Agentia Nationala de Integritate a lansat pe pagina sa de internet o sectiune dedicata alegerilor parlamentare din acest an. Prin aceasta masura se are in vedere optimizarea procesului de completare a declaratiilor de avere si de interese de catre candidati, oferirea asistentei de specialitate in ceea…

- Victoria se pregateste sa intre in acest club, cu Liceul tehnologic de aici. Este vorba despre achizitionarea a 260 de tablete cu servicii de internet si telefonie pentru conectarea la internet si a 18 laptopuri, pentru care administratia locala a estimat un cost de 253 de mii de lei. Ofertele sunt…