Stiri pe aceeasi tema

- A trecut jumatate de an fara noutați, dar pare ca așteptarea a meritat. Mabel lanseaza acum prima piesa din 2021 – „Let Them Know”. Așteptarile sunt destul de mari, mai ales ca Mabel a caștigat premiul BRIT Award pentru Best Female Solo Artist, a depașit 4 miliarde de stream-uri și 2.2 milioane in vanzari…

- Lil Baby și Lil Durk au dezvaluit proiectul comun, albumul „The Voice Of the Heroes”, unul dintre cele mai așteptate albume ale anului, cu giganții rap din Atlanta și Chicago, care fac echipa pentru un proiect care include colaborari cu Travis Scott, Meek Mill, Young Thug și Rod Wave. Lansarea materialului…

- starseek este proiectul de artist al producatorului si inginerului de sunet Lu-K Beats (Luca George), proiect care reprezinta un alter-ego al lui: un producator si rapper extraterestru, care face muzica nemaiauzita pe Terra. Conceptul proiectului reprezinta, pe rand, o convertire a artistilor autohtoni…

- Nu rata azi, live la Virgin Radio Romania, nașterea unui nou proiect muzical! Dupa ora 20, Liza și Fere lanseaza oficial “Chapter I”, primul album din proiectul Starseek. starseek este proiectul de artist al producatorului și inginerului de sunet Lu-K Beats (Luca George), proiect care reprezinta un…

- Diana Matei colaboreaza pentru prima data cu SHIFT și lanseaza „Minte-ma”. Compus de catre artista alaturi de Shift, Șerban Cazan, Marian Cleante și Cristi Pașcu, „Minte-ma” este un single ce scoate la suprafața prin muzica lucrurile de care suntem capabili atunci cand iubim, printre ele fiind și acceptarea…

- In timpul evenimentului Apple Spring Loaded din aprilie, compania a dezvaluit un nou program de abonament la podcast-uri. Spre deosebire de Apple Music sau serviciul de abonament Apple One, aceste abonamente podcast sunt la discreția creatorilor, ceea ce inseamna ca Apple le ofera pur și simplu instrumentele…

- AMI a lansat astazi piesa ENIGMA, primul single de pe viitorul sau album, o colaborare cu Tata Vlad de la B.U.G Mafia. Piesa se anunța a fi un mega-hit al anului 2021. Colaborarea a luat prin surprindere industria muzicala romaneasca, urmand sa ia cu asalt și topurile muzicale. Single-ul care vorbește…

- O pereche de pantofi proiectata și purtata de muzicianul Kanye West s-a vandut la licitație pentru 1,8 milioane de dolari (cea mai mare suma platita vreodata pentru o pereche de Yeezy-uri). Prototipurile Nike Air Yeezy 1 au depașit recordul anterior, deținut de o pereche de Nike Air Jordan 1 care s-au…