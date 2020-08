Donație făcută Spitalului Municipal Sebeș Un gand de mulțumire Filialei de Cruce Roșie a Județului Alba, reprezentata prin domnul director Adrian Ionel Dușa, pentru donația facuta astazi, Spitalului Municipal Sebeș: un sistem de ventilație Aeonmed VG 70, in valoare de 88.606 lei. Acest gest caritabil se adauga unei liste generoase de sponsori care au decis sa susțina sanatatea din Municipiul Sebeș, in beneficiul comunitații locale. In calitate de primar, imi declar implicarea totala pentru a dezvolta, prin parteneriate și prin finanțari nerambursabile atrase, acest domeniu atat de important in viața orașului. Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Mesaj de mulțumire din partea municipalitații Sebeș, pentru Filiala Crucii Roșii a Județului Alba, pentru o donație facuta Spitalului Municipal Miercuri, 12 august 2020, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, reprezentata prin directorul instituției, Adrian Ionel Dușa, a donat Spitalului…

- Jandarmii vranceni impreuna cu voluntarii Filialei de Cruce Roșie – Vrancea, in perioada 07.08. – 09.08.2020 au oferit maști de protecție, pliante și afișe care conțin informații cu privire la modul corect de utilizare al acestora , in cadrul campaniei ,,Protejeaza-te pe tine pentru a-ți proteja aproapele”.…

- Astazi, 29 iulie, Spitalul Județean de Urgența Buzau a primit o noua donatie din partea Crucii Roșii, filiala Buzau. Donația consta in: maști chirurgicale FFP2, manuși chirurgicale, sapun și dulciuri. Gestul Crucii Roșii buzoiene a fost apreciat de conducerea unitații medicale care tranmite : „aducem…

- Inundațiile care au lovit jumatate din Romania, cu peste 160 de localitați afectate, ar putea atinge un varf maine, 26 iunie, a anunțat ministrul Mediului, Costel Alexe."Suntem pregatiți pentru perioada urmatoare, cand avem acest front atmosferic care poate sa genereze cantitați insemnate de precipitații,…

- Filiala de Crucea Rosie a Judetului Alba a distribuit ajutoare de prima necesitate persoanelor afectate de inundatii in comunele Sona si Cetatea de Balta, in cursul zilei de astazi, 24 iunie 2020. In urma inundatiilor inregistrate in data de 23-24 iunie 2020 in comunele Sona si Cetatea de Balta, care…

- In urma inundatiilor inregistrate azi in zona municipiului Aiud, care au provocat mari pagube materiale si au determinat evacuarea mai multor persoane, Filiala de Cruce Rosie a Judetului Alba in colaborare cu Primaria Municipiului Aiud au intervenit in comunitate prin oferirea de ajutoare de prima necesitate…

- In urma inundatiilor inregistrate azi in zona municipiului Aiud, care au provocat mari pagube materiale si au determinat evacuarea mai multor persoane, Filiala de Cruce Rosie a Judetului Alba in colaborare cu Primaria Municipiului Aiud au intervenit in comunitate prin oferirea de ajutoare de prima necesitate…

- Astazi, Fundația Comunitara a facut o donație in valoare de 36.000 euro catre Spitalul Județean Buzau. Este vorba despre doua ventilatoare mecanice pentru Secția de Terapie Intensiva. Despre acest act umanitar, reprezentanții organizației neguvernamentale buzoiene au transmis pe pagina de socializare:…